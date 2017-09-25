В микрорайоне Сипайлово произошла авария с участием маршрутной «ГАЗели»

В микрорайоне Сипайлово произошла авария с участием двух легковушек и маршрутной «ГАЗели». Фотографии с места ЧП появились в социальных сетях.

Авария произошла на улице Маршала Жукова. По словам очевидцев в «ГАЗель», которая следовала по маршруту №210, врезались сразу два автомобиля - "Рено" и "Хёнде". Причины аварии сейчас устанавливаются. Известно, что никто не пострадал.



Смертельное ДТП произошло в Гафурийском районе Башкирии. На седьмом километре автодороги Зирик - Саитбаба 41-летняя местная жительница, управляя автомобилем «ВАЗ» 7-ой модели, сбила 81-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина скончался на месте.







фото: Дорожный патруль и пресс-службы УГИБДД ПО РБ

26 сентября