В Министерстве сельского хозяйства провели расширенное заседание

Применять передовые технологии во всех секторах агропромышленного комплекса республики и начать переработку твердых сортов пшеницы. Эти и другие вопросы обсудили сегодня в Министерстве сельского хозяйства на расширенном заседании коллегии по вопросам развития АПК региона.

«В прошлом году объем продукции сельского хозяйства Башкортостана составил более 165 миллиардов рублей. Это почти на 4% выше, чем в 2015. Среди субъектов страны регион занимает седьмое место по объему валовой продукции, а в ПФО — второе. Тем не менее агропромышленный комплекс необходимо развивать», — считает глава республики Рустэм Хамитов.

«Для этого необходимо увеличить объем производства сельхозпродукции до 330 миллиардов рублей — сегодня эта цифра 166. Повысить выработку на одного работника до 2 миллионов рублей — сегодня больше 1 миллиона. То есть в 2 раза должны увеличить производительность труда. Увеличить долю производства продукции сельхозпредприятий и фермерских хозяйствах до 60% — сегодня 49%», — призвал руководитель региона Рустэм Хамитов.

Работу агропромышленного комплекса нужно строить с использованием современных технологий. На сегодня в республике только 40 процентов сельхозпредприятий внедряют новейшие разработки.

«Но все-таки наша главная задача — это перевести традиционное производство зерна, кормов, животноводства мясного и молочного на современные подходы», — сказал заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан Ирек Мухаметдинов.

Немаловажную роль в развитии агропромышленного комплекса республики играет рациональное использование земель. В этом направлении будут применять радикальные меры.

«Вопрос о нерадивом отношении к земле должен быть окончательно закрыт. Тех, кто не использует ее по назначению, будут штрафовать. Этого мало. Будем изымать и продавать через аукцион. Пока в землепользовании не будет наведен порядок, ни о каком увеличении сельхозпроизводства речи быть не может», — добавил глава республики Рустэм Хамитов.

Сейчас в стране востребована продукция из твердых сортов пшеницы. Поэтому одна из важных задач агропромышленного комплекса республики — переработка зерна. В этом году планируется увеличить площади посевов твердых сортов пшеницы и собрать около 80 тысяч тонн урожая. Кроме того, в 2017 в Уфимском районе планируется начать строительство завода по переработке зерновых культур. Ежегодно предприятие будет перерабатывать до 40 тысяч тонн зерна.

«Глубокая переработка — это сверхзадача. Это еще задача будущего Она требует инвестиций. У нас есть инвестор, но будем считать, что это пробный. Задача 10-летнего горизонта для республики — это важно. Мы тогда поднимаем маржинальность продукта. Потому что глубокая переработка востребована», — обрисовал перспективу заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Мухаметдинов.

Таким образом, к 2020 году республика должна войти в пятерку регионов-лидеров в стране по производству сельскохозяйственной продукции.

10 февраля