В Москве обсудили тему 22 кнопки

В Москве состоялось заседание центрального общероссийского народного фронта. На круглом столе обсудили тему 22 кнопки. В частности эксперты говорили о возможности внесения законодательной инициативы. По мнению общественников, сейчас сложно просчитать, кто должен претендовать на 22 кнопку и как проводить конкурсы, так как муниципалитетов в России огромное количество. В то же время, можно использовать количественный фактор и взять только те города, в которых население превышает 100 тысяч, таких в России - 169.





«Я докладывала как раз на штабе, что телевизионное сообщество ждет этого решения, возлагает надежды на общероссийский народный фронт, ну а самое главное - наши зрители ждут тоже решения этой проблемы и надеемся, что вот такой старт политического сезона, который дан был на центральном штабе завершится к концу сессии каким-то уже началом работы по законодательному регулированию вопроса 22 кнопки», - комментирует член Центрального штаба ОНФ Эльвира Аиткулова.





15 сентября