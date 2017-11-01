В Москве проходит Общероссийский Конгресс муниципальных образований

Общероссийский Конгресс муниципальных образований, проходящий в эти дни в Москве, собрал более 400 делегатов из всех субъектов России. Участниками конгресса стали руководители исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, советов муниципальных образований, социально ориентированных НКО, органов ТОС, общественных советов и палат, сельские старосты, представители «соседских сообществ», волонтерских и добровольческих организаций.

В качестве экспертов на площадках конгресса выступают председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Степан Киричук, заместитель председателя Госдумы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, президент ОКМО, депутат Госдумы РФ Виктор Кидяев, заместитель министра финансов России Леонид Горнин и другие.

Делегация городов-членов МАГ, возглавляемая президентом МАГ и главой Администрации города Уфы Иреком Ялаловым и исполнительным вице-президентом – генеральным директором МАГ Владимиром Селивановым, также принимает участие в мероприятиях форума.

«Благодаря работе Конгресса в 65 субъектах приняты законы о взаимодействии региональных советов с органами государственной власти и эта работа будет продолжена. Кроме того, во многих регионах в соответствии с Уставом субъектов РФ Советы муниципальных образований наделены правом законодательной инициативы. Это очень нужный инструмент», - отметил депутат Госдумы РФ Виктор Кидяев.

В первый день работы Конгресса обсуждались вопросы международного и межмуниципального сотрудничества в современных реалиях, а также перспективах взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации с советами муниципальных образований субъектов РФ. Напомним, Общероссийский Конгресс муниципальных образований - это сообщество 22146 муниципалитетов страны и 85 региональных Советов муниципальных образований.

Делегатам общероссийского съезда предстоит также обсудить вопросы развития территориального общественного самоуправления и иных форм участия граждан в решении вопросов местного значения. Также в повестку второго дня входят вопросы развития муниципально-частного партнерства и территориального общественного самоуправления.

1 ноября