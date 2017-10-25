В Москве завершает работу двадцать первый конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей России

Наиболее острые темы обсуждались на встрече представителей муниципальных каналов с кабельными операторами.

Не остался за кадром и вопрос о двадцать второй кнопке - то есть закрепления за муниципальными телеканалами места в сетях кабельных операторов. Все заинтересованные стороны понимают, что друг без друга им не обойтись. И потому разговор носил конструктивный характер. Другими немаловажными вопросами, обсуждавшимися в ходе конгресса, стали привлечение молодёжной аудитории, а также интеграция телевизионного контента в Интернет-среду.





26 октября