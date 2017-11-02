В Москве завершился Общероссийский конгресс муниципальных образований

Представители нашего города приняли активное участие в обсуждении проблем и вопросов развития органов местного самоуправления. Кроме того, нынешний конгресс ознаменовался целым рядом значимых для Уфы событий.

Одним из важных моментов форума стала церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «Общероссийский Конгресс муниципальных образований» и Международной Ассамблеей столиц и крупных городов. Документ подписали Президент МАГ Ирек Ялалов и Президент Ассоциации «Общероссийский Конгресс муниципальных образований» Виктор Кидяев.





«Взаимодействие двух таких крупнейших площадок позволит нам тоже во многом решать проблемы муниципалитетов и городов. Для нас, конечно, в первую очередь важна была тема развития крупных городов-миллионников», - говорит президент МАГ, Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ - единственная организация, объединяющая города Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. Что же касается Обще­рос­сий­ского Кон­гресса му­ници­паль­ных об­ра­зова­ний, то это - сообщество 22146 муниципалитетов страны и 85 региональных Советов муниципальных образований. Благодаря работе Конгресса, в 65 субъектах приняты законы о взаимодействии региональных советов с органами государственной власти.

«Мы ежегодно собираемся, намечаем планы, ездим, 3-4 федеральных округа проезжаем. И мы едем не для того, чтобы посмотреть, а чтобы поднять те проблемы, которые там присутствуют. И нас радует, что в этих мероприятиях участвуют все активные жители нашей страны», - рассказывает президент Ассоциации «Общероссийский конгресс муниципальных образований" Виктор Кидяев.

Сотрудничество Конгресса муниципальных образований с Международной ассоциацией городов предполагает разработку и реализацию совместных программ и проектов в области развития местного самоуправления, обмен лучшими практиками решения вопросов местного значения, организацию совместных сессий, встреч, фестивалей, семинаров, круглых столов, выставок, смотров, способствующих развитию экономических, культурных и деловых связей между городами-членами ассоциаций.





«Это одна из важнейших или главнейших площадок, на которой все муниципалитеты Российской Федерации обмениваются как передовым опытом, так и вносятся согласованные коллективные предложения в органы исполнительной власти Российской Федерации, в Совет Федерации, в Государственную Думу законодательные инициативы. Поэтому это очень важная площадка для нас», - комментирует президент МАГ, Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



Представители различных уровней власти, а также общественных организаций присутствовали прямо здесь же, на этой площадке. Так что возможность быть услышанными была у всех участников конгресса.





«Мы считаем, что на этом конгрессе произошло очень важное событие. Впервые, может быть, так органы государственной власти и органы законодательной власти Российской Федерации прислушались ко всем практически предложениям муниципалитетов Российской Федерации. Это касается и межбюджетных отношений, и в области юриспруденции или нормативно-правовых актов, которые в последнее время принимаются в Российской Федерации, и была обещана масштабная поддержка муниципалитетам со стороны органов государственной власти Российской Федерации», - заявил президент МАГ, Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



В ходе конгресса произошло и ещё одно событие. Главу Администрации Уфы Ирека Ялалова наградили почётным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации».



Решение о награждении принял президиум Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Как уточняется в сопроводительном документе, это оценка многолетнего труда и существенного вклада в развитие местного самоуправления.

«Про Уфу можно говорить много, хотел сказать большое спасибо мэру, он занимается детально проблемами, которые есть в местном самоуправлении. Чувствуется, что он любит местное самоуправление, и работает с ним очень профессионально и детально», - сообщает президент Ассоциации «Общероссийский конгресс муниципальных образований" Виктор Кидяев.

За два дня работы делегаты общероссийского съезда обсудили широкий спектр вопросов. Многие из них касались совершенствования механизмов территориального общественного самоуправления и развития муниципально-частного партнерства.

2 ноября