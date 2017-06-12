В мультимедийном историческом парке будут проходить выездные уроки

Учителя будут проходить подготовку в новом мультимедийном историческом парке "Россия - моя история", который открылся накануне в Уфе.
Кроме того, планируется проводить выездные уроки, охватывающим всю историю Отечества. В основе этой выставки – документы, факты истории, которые помогут сделать учебный процесс более насыщенным. Мультимедийный парк "Россия - моя история" рассчитан не только на школьников, но и на взрослых. Исторический парк включает в себя около 500 единиц мультимедийной техники, расположенных на площади более 7 000 квадратных метров, и при помощи современных технологий панорамно показывает более чем тысячелетнюю историю страны.