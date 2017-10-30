В муниципалитете Уфы потребовали завершить ремонт инженерных сетей до холодов

В городской администрации потребовали благоустроить все участки дорог, на которых проводились ремонтные работы. Как отметил сегодня на оперативном совещании первый заместитель главы столичной администрации Салават Хусаинов, в городе насчитывается около четырехсот "раскопок".

Салават Хусаинов поручил к зиме привести участки, где ведутся работы по ремонту и замене инженерных сетей, в надлежащий вид. В случае нарушения сроков ресурсоснабжающие организации должны взять на себя ответственность по содержанию "раскопок".





«Если вы не успеваете в определенные сроки завершить все эти работы, берете на содержание сами на зимний период. Если мы обеспечиваем надежность теплоснабжения и любых других ресурсов, это же не говорит о том, что жители у нас должны перепрыгивать через бордюры или ваши раскопки, преодолевая все эти препятствия. Если правила организации рабочего места, в том числе при проведении ремонтных работ, есть сроки завершения работ», - напомнил первый заместитель главы Администрации Уфы Салават Хусаинов.

31 октября