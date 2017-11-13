В Нагаево завершилась первая очередь строительства новой школы

В открытии учебного корпуса приняли участие Рустэм Хамитов и другие почетные гости.

В поселке Нагаево настоящий праздник. Школа №147 распахнула свои двери в новом здании. Ранее более 700 учеников ютились в строении, построенном ещё в 70-е годы прошлого века. В 2000 годы сельское поселение начало активно застраиваться. За счёт этого население Нагаево достигло 7 тысяч жителей. В 2015 началось возведение новой школы. Первую очередь строительства удалось завершить за 1,5 года. И вот заветные ключи у директора учебного заведения Натальи Силиной.





«Наконец-то наша красивая светлая школа открылась. Я благодарю всех, кто вложил душу в объект, спасибо большое», - говорит директор школы №147 Уфы Наталья Силина.

«Уверен, что из этих стен школы №147 выйдут действительно выдающиеся ученики. Здесь многое зависит от педагогического коллектива. Педагогам желаю терпения, выдержки, здоровья и умения находить тропинки, дорогим к сердцам детишек», - говорит Глава РБ Рустэм Хамитов.

«Возможность изучения иностранного языка при помощи такого оборудования. Данная звукотехническая и проекционное оборудование дает возможность повысить уровень владения языком», - рассказывает учитель иностранных языков школы №147 Уфы Зульфия Шарафутдинова.

13 ноября

В этом здании будут обучаться более трехсот учеников среднего и старшего звена из поселков Нагаево, Зинино и Жилино. Это порядка 14 классов. Глава региона Рустэм Хамитов выразил надежду, что улучшение условий обучения благотворно повлияет и на успехи ребят.Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, электронной библиотекой и другим оборудованием. Осваивать иностранный язык теперь намного проще, считают учителя.В школе планируется развивать и спортивное направление. Напольное покрытие двух современных залов - резиновое и противоударное. Здесь есть все необходимое для занятий спортом - специальные снаряды, а также душевые кабины и раздевалки.Ученики школы №147 смогут развивать и другие увлечения. Здесь предусмотрен кружок робототехники и других специализаций. В новой школе ученики могут учиться рабочим профессиям. Кабинеты технологии оснащены токарными и слесарными станками, а также всем необходимым оборудованием. Основную работу ребята будут выполнять при помощи ручных инструментов за рабочими столами - столярными верстаками. А для изготовления сложных деталей использовать, к примеру, сверлильный станок.На уроках домоводства девочки смогут научиться готовить вкусные блюда или шить одежду. Кабинеты оснащены кухонным оборудованием и швейными машинками.Помимо этого, теперь школьники будут учиться в одну смену. А значит, после уроков у них останется время на дополнительные занятия по интересам, отмечают учителя.Возвести школу так быстро удалось благодаря слаженной работе строителей с представителями республиканской и муниципальной властей. Рустэм Хамитов отметил, что возведение школ должно проходить одновременно со строительством новых жилых комплексов и микрорайонов.Сразу после завершения первой очереди строительства школы, начнется вторая. В новом блоке разместятся ученики начальных классов. Корпус будет рассчитан на 950 мест.