В Нефтекамске произошло ДТП со смертельным исходом

Автомобиль «Хонда Аккорд» съехал с дороги и врезался в гараж.

Авария произошла на улице Карла Маркса. Предположительно, 39 -летний автолюбитель не справился с управлением на мокрой дороге. После удара машина загорелась. Водитель был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Также в ДТП пострадал 17-летний сын потерпевшего, который сидел на переднем месте. Юношу госпитализировали. Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек и 8 получили травмы.

8 июня