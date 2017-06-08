#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

В Нефтекамске произошло ДТП со смертельным исходом

В Нефтекамске произошло ДТП со смертельным исходом

Автомобиль «Хонда Аккорд» съехал с дороги и врезался в гараж.

Авария произошла на улице Карла Маркса. Предположительно, 39 -летний автолюбитель не справился с управлением на мокрой дороге. После удара машина загорелась. Водитель был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Также в ДТП пострадал 17-летний сын потерпевшего, который сидел на переднем месте. Юношу госпитализировали. Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек и 8 получили травмы. 



Автор: Ляйсан Закирова
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости