В Нижегородке очистили от мусора берега озера Долгое

В субботнике приняли участие депутаты совета Уфы, сотрудники администрации Ленинского района и неравнодушные местные жители.

Как отметили участники экологической акции, работы в этом году очень много. Причина тому весеннее половодье, которое принесло в водоем много мусора и грязи. Кроме того, на побережье часто устраивают пикники, и мало кто убирает за собой.



У субботника есть еще одна цель. После того, как берег озера будет приведен в порядок, здесь начнутся работы по установке нового моста. Он реализуется в рамках проекта поддержки местных инициатив.





«У нас планируется большое мероприятие здесь на озере Долгом. Это установка второго понтонного моста. По местным инициативам мы сделали реконструкцию этого моста. Сейчас до конца месяца штрихи доводятся и будет грандиозное событие - установка самого понтонного моста», - уточняет глава Администрации Ленинского района Уфы Дмитрий Масютин.

В администрации Ленинского района говорят, что уборку на озере Долгом решено проводить ежегодно. В ходе экологической акции собрали и вывезли 54 кубометра мусора. По окончании субботника всех участников ждало угощение.





«Настроение замечательное. Я не знаю, как у нас это получилось, но мы это сделали вместе. Столько людей участвовало в акции, даже не знаю, кого благодарить. Наш мост через озеро Долгое не только соединяет берега, он соединяет нас вместе для того, чтобы жизнь в нашем городе становилась лучше и интереснее», - подчеркивает депутат Горсовета Уфы Алина Сулейманова.

29 мая