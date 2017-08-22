В новом телевизионном сезоне телеканала «Вся Уфа» в прямом эфире появятся футбольные трансляции с участием ФК «Уфа»

Интрига этого телесезона, кто покажет футбольные матчи "Уфы", которые совпадают по времени с хоккейными встречами ХК "Салават Юлаев" и речь идет не только о домашних, но и выездных поединках. В этом вопросе партнером ФК "Уфа" выступило столичное телевидение. Это стало возможным благодаря соглашению футбольного клуба "Уфа" и телеканала "Матч ТВ". Эта новость застала главного наставника горожан Сергея Семака в небе. Новый герой программы "Небожители" обрадовался.





«Я хочу, чтобы аудитория зрительская была максимальной на футбольных трансляциях с "Уфой", и конечно же ждем болельщиков на стадионе. Для тех, кто не сможет прийти, есть прекрасная возможность посмотреть по телевизору. Они смогут поддерживать, переживать за нашу команду», - говорит главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.



На протяжении нескольких лет "Вся Уфа" успешно сотрудничает с главной футбольной командой республики, а теперь начнет прямой показ ряда матчей с участием ФК "Уфа".





«Я очень рад, что теперь трансляции будут на телеканале "Вся Уфа". Не секрет, что на этом телеканале всегда работали креативные люди, которые хотели развиваться, которые хотели показать какие-то вещи под иным ракурсом, а учитывая, что на "Всей Уфе" будет еще и молодежка, я имею ввиду молодежное первенство, думаю что здесь мы перегоним многие регионы, которые находятся вокруг Башкортостана, а может и даже всю Россию», - рассказывает руководитель пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тыртышный.



Впервые в истории Российской футбольной Премьер-лиги болельщики спорта №1 смогут наблюдать игры на муниципальном телеканале. Причем, зрители увидят не только встречи главной команды, но и топовые игры молодежного первенства, где футболисты дублирующего состава ФК "Уфа" идут в числе лидеров. Это прорыв не только для нашей телекомпании, но и для муниципального телевидения России.





«Для нас большая честь предоставлять эфир футбольному клубу «Уфа», потому что среди уфимцев огромное количество болельщиков и мы как представители муниципального канала горды тем, что футбольный клуб «Уфа» будет представлен в нашем эфире. Побед нашей команде, успехов! Мы с вами», - говорит директор МУП ПЦ «Вся Уфа» Алина Сулейманова.



Напомним, спортивная тематика в эфире столичного телевидения отражается ежедневно. Новости спорта подаются отдельным блоком со своим ведущим, включая эксклюзивный футбольный обзор, и конечно еженедельно по четвергам, уже третий год в эфир "Всей Уфы" выходит тематическая программа "Основной состав", где рассказывается о продвижении ФК "Уфа" в турнирной таблице РФПЛ, новости из стана соперников, матчи молодежки и развитии детской футбольной школы. Эта программа стабильно привлекает внимание не только болельщиков, но и футбольных специалистов.





«Спорту на нашем телеканале уделяется самое пристальное внимание, мы даже все вместе комплекс ГТО выполняли, также участвуем во многих спортмероприятиях среди средств массовой информации и конечно сами много показываем спорт», - заявила руководитель спортивного вещания МУП ПЦ «Вся Уфа» Лилия Шафикова.

Ожидается, что появление в телеэфире прямых футбольных трансляций еще больше порадуют преданных болельщиков уфимской команды. В целом, благодаря увеличению спортивного вещания на муниципальном телеканале жители столицы республики в прямом эфире получат больше эксклюзивной информации о футбольном клубе "Уфа".



Рафаэль Хакимов

22 августа