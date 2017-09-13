В новом учебном году астрономия вернулась в школы Уфы

Наука стала обязательным предметом для изучения в старших классах. По мнению специалистов, выросло целое поколение школьников, которым не преподавалась астрономия. Теперь как отдельная дисциплина она попала в учебный план.

Предмет разделили на два уровня. На базовом школьникам расскажут о Солнечной системе, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной, сущности наблюдаемых явлений. Углубленный уровень предполагает изучение методов и результатов исследований физической природы небесных тел и их систем, строения и эволюции Вселенной, действия законов во Вселенной, открытых в земных условиях. Преподают астрономию учителя физики.





«Этот предмет обязателен и он необходим для детей в первую очередь для сдачи ЕГЕ, потому что начиная с 2018 года в КИМы ввели два вопроса из области астрономии и судя по всему дети за это время, пока отсутствовал предмет в школе, они многое позабыли и многие из них даже не имеют представления и не сформировано мировоззрение об окружающем мире и о том, что из себя представляет Вселенная», - говорит учитель физики МБОУ Лицей № 5 Уфы Миляуша Мигранова.

14 сентября