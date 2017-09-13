В одном из домов Уфы дождь идет прямо из крыши

У природы нет плохой погоды. С расхожим мнением готовы поспорить жители дома № 22 по бульвару Тухвата Янаби. В то время когда на улице идут продолжительные и обильные дожди, вода начинает проникать и в квартиры уфимцев. Периодические потопы продолжаются последние 2 года. Последний был запечатлен на камеру телефона и отправлен на наш редакционный «Ватсап». О многочисленных потопах знает и руководство управляющей компании, однако как признаются собственники — пользы от этого никакой.



Эти кадры были сделаны 4 сентября. В день, когда большая вода обрушилась на нашу столицу, под ударом стихии оказались и жильцы 4 квартир дома № 22 по улице бульвар Тухвата Янаби. С нашествием большой воды уфимцы справлялись как могли. В ход шли даже лопаты. Спустя неделю Ляйсан Султанова все еще не может прийти в себя. Сырость в квартире устраняет проветриванием помещения.



Женщина признается, переехала в злополучную квартиру в 2009 году, и с тех пор большая вода стала причиной постоянного беспокойства. В момент, когда на улице идет проливной дождь, собственник вынужден вместе с соседями дежурить в коридоре.



За последние два года схожая история повторялась 5 раз. Жильцы квартир признаются, они уже привыкли, что вместо теплых домашних тапочек им периодически приходится переобуваться в резиновые сапоги.





«Когда сильный дождь начинается, у нас ливневка начинает лить. Здесь капает, вот ведро стоит, по стенам все течет. Самый сильный потом вот здесь, где дверь. Все как из ведра течет. Здесь вода по щиколотку, домой вода заходит. Мы отсюда из дома прям выгребаем ведрами и вместе собираем воду», - говорит Анастасия Третьякова.



По словам жильцов, постоянный стресс начинает сказываться и на здоровье.





«Во-первых, давление поднимается, трясешься. Ребенок плачет, всегда боится, что потоп. Я в 2 ночи хожу и проверяю — не прорвало ли трубу или нет. А обращаешься, звонишь, они даже трубку не берут», - рассказывает Татьяна Даутбаева.



Представители управляющей компании признаются — всему виной проект планировки дома.





«Есть ошибки самих застройщиков. Вода при сильных ливневых дождях стекает, очень много поворотов, мешает быстро уйти воде на улицу. Решаем, надеемся, что больше такого не допустим», - комментирует заместитель руководителя ЖЭУ № 66 Уфы по общим вопросам Рустам Шайхутдинов.



Иными словами пластиковые трубы просто не справляются с сильным напором воды. К слову, они за последнее время менялись не один раз, признается работник ЖЭУ. Специалисты следят за ситуацией, на месте дежурят слесари. Управляющая компания обещает решить проблему в ближайшее время. А пока жильцы многоквартирного дома с опаской ждут очередных осадков. Ведь трубы продолжают держаться на веревках и стяжках.



Рафаэль Хакимов

13 сентября