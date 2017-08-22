В одном из домов Уфы на месяц отключили горячую воду

Тазики, кастрюли и походы к родственникам. Жители одного из домов в Калининском районе живут так уже месяц. Горячую воду им отключили сначала на плановые две недели, затем еще на 14 дней. Но и спустя эти сроки горячая вода в квартирах не появилась.

Режим дня Ляйсан Гайнуллиной подчинен строгому распорядку. С недавних пор в ежедневном ритуале мамы двух маленьких детей появился еще один важный пункт. С утра, перед сном, после прогулки, для уборки, стирки и других домашних дел нужно разогреть пару кастрюль воды.





«Не можем помыть посуду, не можем нормально постирать, искупать ребенка. Да просто умыть ребенка, ручки, ножки помыть. На улице жара стоит, и ничего не получается», - говорит жительница дома Ляйсан Гануллина.



В доме № 4 по бульвару Тухвата Янаби горячей воды нет почти месяц, с 23 июля.





«Трое внуков у меня на данный момент. Очень тяжело мыть, купать. Ездим постоянно к соседям, родственникам, где есть возможность помыться. Так неудобно. Постоянно с тазиками ходим», - рассказывает жительница дома Альфия Насретдинова.

«Звонила, значит, везде. Обещают, что может быть 20 дадут. Ну что это за объяснение. Это же нарушение трудового законодательства, во-первых. Во-вторых, в доме столько пожилых людей, столько детей. Греть каждый день воду это же вообще невыносимо. А потом они хотят списать с нас. Холодная вода идет из крана, где должна быть горячая вода», - заявила Татьяна Кюлян.

«Я не могу сейчас прокомментировать. Сотрудники другие этим занимаются. Их на месте нет. Ответ, скорее всего, подготовлен. Он на подписи у руководства. Я не могу это сказать, когда будет вода. Сейчас придут люди ответственные, я выясню и смогу вам перезвонить», - комментирует руководитель группы Уфимского производственного управления ООО «БашРТС» Сергей Дубянский.

21 августа

Сроки подачи горячей воды постоянно сдвигаются. Сначала жителей оповестили о том, что отключение продлится до 4 августа, потом до 20. Но до сих пор в кранах течет только холодная вода. И это не смотря на то, что согласно действующим нормам, летом горячую воду нельзя отключать на срок более 14 суток.Вместе с разгневанными жителями отправляемся за разъяснением в управляющую компанию.По словам юриста управляющей компании, сроки ремонта задерживают в ресурсоснабжающей организации. Первые 14 дней ремонтировали тепломагистраль, сейчас две недели идут гидравлические испытания.В управляющей компании жителям посоветовали самим звонить в БашРТС. Там оперативно предоставить комментарий не смогли.Однако ответа от БашРТС до выхода материала в эфир мы не получили. Мы продолжаем ждать звонка, а люди ждут появления в кранах горячей воды, не теряя оптимизма и чувства юмора.