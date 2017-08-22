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В одном из домов Уфы на месяц отключили горячую воду

Тазики, кастрюли и походы к родственникам. Жители одного из домов в Калининском районе живут так уже месяц. Горячую воду им отключили сначала на плановые две недели, затем еще на 14 дней. Но и спустя эти сроки горячая вода в квартирах не появилась.

Режим дня Ляйсан Гайнуллиной подчинен строгому распорядку. С недавних пор в ежедневном ритуале мамы двух маленьких детей появился еще один важный пункт. С утра, перед сном, после прогулки, для уборки, стирки и других домашних дел нужно разогреть пару кастрюль воды.

«Не можем помыть посуду, не можем нормально постирать, искупать ребенка. Да просто умыть ребенка, ручки, ножки помыть. На улице жара стоит, и ничего не получается», - говорит жительница дома Ляйсан Гануллина.


В доме № 4 по бульвару Тухвата Янаби горячей воды нет почти месяц, с 23 июля.

«Трое внуков у меня на данный момент. Очень тяжело мыть, купать. Ездим постоянно к соседям, родственникам, где есть возможность помыться. Так неудобно. Постоянно с тазиками ходим», - рассказывает жительница дома Альфия Насретдинова.

Сроки подачи горячей воды постоянно сдвигаются. Сначала жителей оповестили о том, что отключение продлится до 4 августа, потом до 20. Но до сих пор в кранах течет только холодная вода. И это не смотря на то, что согласно действующим нормам, летом горячую воду нельзя отключать на срок более 14 суток.

«Звонила, значит, везде. Обещают, что может быть 20 дадут. Ну что это за объяснение. Это же нарушение трудового законодательства, во-первых. Во-вторых, в доме столько пожилых людей, столько детей. Греть каждый день воду это же вообще невыносимо. А потом они хотят списать с нас. Холодная вода идет из крана, где должна быть горячая вода», - заявила Татьяна Кюлян.

Вместе с разгневанными жителями отправляемся за разъяснением в управляющую компанию.

По словам юриста управляющей компании, сроки ремонта задерживают в ресурсоснабжающей организации. Первые 14 дней ремонтировали тепломагистраль, сейчас две недели идут гидравлические испытания.

В управляющей компании жителям посоветовали самим звонить в БашРТС. Там оперативно предоставить комментарий не смогли.

«Я не могу сейчас прокомментировать. Сотрудники другие этим занимаются. Их на месте нет. Ответ, скорее всего, подготовлен. Он на подписи у руководства. Я не могу это сказать, когда будет вода. Сейчас придут люди ответственные, я выясню и смогу вам перезвонить», - комментирует руководитель группы Уфимского производственного управления ООО «БашРТС» Сергей Дубянский.

Однако ответа от БашРТС до выхода материала в эфир мы не получили. Мы продолжаем ждать звонка, а люди ждут появления в кранах горячей воды, не теряя оптимизма и чувства юмора.




Автор: Рида Нурмухаметова
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