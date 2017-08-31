В одной из поликлиник Уфы реализовали проект «Открытая регистратура»

Жителям Орджоникидзевского района больше не придется стоять в очередях и приходить за талоном к врачу рано утром. В поликлинике № 32 реализовали проект "Открытая регистратура". Там установили специальные терминалы электронной очереди, организовали работу колл-центра.

Вопросов "кто последний" или "я просто спросить" в поликлинике № 32 не слышно. Работает электронная очередь. Терминал выдает талон и номер высвечивается на табло рядом с нужным окном. Там и происходит запись к специалистам.





«Не надо стоять в очереди, подошел, зарегистрировался, сел, тебя пригласят - это уже много значит, особенно для пожилых людей», - говорит Нина Безрукова.

После ремонта поликлиника № 32 заметно преобразилась. Светлые помещения, новая мебель, а главное - перепланировка, которая позволила создать дополнительное пространство для открытой регистратуры. Здесь нет никаких перегородок и окошек. Пациент общается с медиком напрямую и имеет больше возможностей для выбора записи.





«Своими решениями именно административными мы постарались разгрузить холл поликлиники, разгрузить работу регистратуры, сделать и распределить соответствующие потоки для того, чтобы люди при входе в поликлинику не устремлялись к одному окошку, либо к двум, либо к четырем как это у нас раньше было, а люди распределялись равномерно по тематическим направлениям работы лечебного учреждения», - комментирует главный врач поликлиники №32 Уфы Науфаль Кудашев.

В числе нововведений есть и зона самодиагностики артериального давления. С помощью специального аппарата пациенты могут узнать частоту и силу своего пульса. Большой популярностью тонометр пользуется у пенсионеров.



В поликлинике № 32 работает и колл-центр. 3 специалиста посменно принимают звонки и записывают на прием.



Помимо этого для увеличения скорости приёма больных в поликлинике установили сквозную связь между врачами посредством мессенджера. Очное ожидание приёма доктора снизилось в разы, отмечают специалисты.





«То есть отдельные люди регистраторы и фельдшер принимают вызовы и регистрируют их, и отдельные регистраторы, которые занимаются именно подбором амбулаторных карт и контактом с пациентами при первичном обращении или повторном», - рассказывает зам. главного врача по медицинской части поликлиники № 32 Марина Горшкова.



Пока "Открытая регистратура" реализована только в поликлинике № 32. Но в будущем нововведения должны коснуться всех медицинских учреждений Уфы.

Поликлиника №32 обслуживает 42 тысячи жителей Орджоникидзевского района столицы. И это только прикрепленные пациенты. За смену медицинское учреждение принимает до 900-сот больных. И несомненно нововведение как "открытая регистратура" помогает разгрузить поток людей.

31 августа