В Уфе прошел комиссионный смотр техники в преддверии зимнего периода

«Машина не выдерживает, устает и гнется. Колеса от грузовых машин попадают внутрь. Металл нарушается. Приходится выезжать и реставрировать штеки. В зимнее время эксплуатация техники вызывает ответственность у всех служб города. Проверка доказывает, что районные службы имеют определенный уровень подготовки. На смотре они представляют всю технику, которая находится на балансе», - рассказывает водитель МБУ «УСБ» Орджоникидзевского района Уфы Рустем Латыпов.

«Недочеты есть, но в процессе комиссии эти недочеты были устранены. Дополнительно показали технику. В общем, технике за осенне-зимний период я ставлю оценку, что она готова», - комментирует главный государственный инженер-инспектор инспекции гостехнадзора Уфы Виктор Гильзер.

18 октября

Сотрудники Гостехнадзора оценивали техническое состояние машин, а также исправность световых приборов. Проверялось даже наличие аптечки.Русская народная мудрость для Рустема - не пустой звук, он как никто другой понимает ее смысл. Последние 23 года мужчина работает водителем, пять лет из них - за рулем снегоуборочной шнекороторной техники. Когда дороги Уфы заметает снегом, Рустем в числе первых выезжает на дороги. Признается — в его профессии есть свои сложности.В преддверии зимы в Орджоникидзевском районе столицы прошел комиссионный смотр снегоуборочной техники столичных управлений. Автогрейдеры и тракторы, КамАЗы и погрузчики, пескоразбрасователи и многое другое — всего на проверку были выставлены 52 машины. Как признаются специалисты, контроль необходим для того, чтобы содержать технопарк в соответствии с требованиями.Комиссия проверяла технику по целому ряду критериев: наличие аптечки, исправность световых приборов. Оценивали и техническое состояние машин — все должно быть готово, чтобы поддерживать улицы столицы в чистоте и порядке. Свои документы предоставляли и водители: страховой полис, справку о медосмотре, водительское удостоверение. Эксперты подводят итоги — Уфа готова к зиме на твердую четверку.За прошедшие 3 дня подобный осмотр прошел во всех районах Уфы. Эксперты признаются, на балансе столицы находится больше четырехсот единиц техники. Все машины отремонтированы и готовы к холодам.