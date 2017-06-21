Сотрудники полиции и члены общественных советов при МВД по Башкортостану приняли участие в патриотической акции "Завтра была война". Накануне вечером в парке Победы в память о павших в годы войны полицейские зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню.

22 июня

К Вечному огню мемориального комплекса Победы в Великой Отечественной войне пришли фронтовики, труженики тыла и поколение детей воны. Мелодии военных лет, исполнявшиеся оркестром МВД республики, привлекли многочисленных горожан, которые также стали участниками акции. Выступая перед участниками памятного мероприятия Министр внутренних дел республики генерал-майор полиции Роман Деев от лица МВД Башкортостана поблагодарил ветеранов за их самоотверженности и героизм. Глава ведомства призвал молодых сотрудников брать у старшего поколения пример мужества и служения Родине. В годы войны на защиту Родины ушло более 700 тысяч жителей республики, каждый третий из них погиб. В Башкортостане, как и по всей стране, нет семьи, которую бы ни затронула война. Одни сражались на передовой, другие трудились в тылу. Под реквием, в исполнении Оркестра МВД по РБ сотрудники полиции вместе с ветеранами и общественниками зажгли «свечи памяти» и возложили цветы к вечному огню, отдавая дань памяти жертвам войны.