В парке «Ватан» состоялся фестиваль патриотической песни "Боевая высота"

В концерте приняли участие ветераны боевых действий и локальных конфликтов.

"Боевая Высота" проходит в столице в четвертый раз. Парк "Ватан" принимает такое мероприятие впервые. Прежде фестиваль проводился осенью, но майское солнце и зеленые стены уфимского амфитеатра сделали концерт только лучше.



У фестиваля есть постоянные участники. В концертной программе более 20 музыкальных групп и сольных исполнителей. Подобные мероприятия - это встреча боевых товарищей, которые намерены привить чувство патриотизма молодому поколению.







Дамир Вахитов

26 мая