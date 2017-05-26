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В парке «Ватан» состоялся фестиваль патриотической песни "Боевая высота"

В парке «Ватан» состоялся фестиваль патриотической песни "Боевая высота"

В концерте приняли участие ветераны боевых действий и локальных конфликтов.

 

"Боевая Высота" проходит в столице в четвертый раз. Парк "Ватан" принимает такое мероприятие впервые. Прежде фестиваль проводился осенью, но майское солнце и зеленые стены уфимского амфитеатра сделали концерт только лучше.

У фестиваля есть постоянные участники. В концертной программе более 20 музыкальных групп и сольных исполнителей. Подобные мероприятия - это встреча боевых товарищей, которые намерены привить чувство патриотизма молодому поколению.


Дамир Вахитов



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