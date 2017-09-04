В подземном переходе на проспекте Октября стихийный рынок не удается ликвидировать уже несколько лет

Несанкционированная торговля, как часть жизни подземного перехода в районе Универмага "Уфа". Одни жители довольны - можно купить товары подешевле, другие возмущены - сколько еще будет продолжаться бардак в этом месте? Власти Советского района периодически устраивают рейды и штрафуют продавцов. Но толку нет. Торговля каждое утро возобновляется.

500 рублей такой штраф выписывают торговцам в подземном переходе. Сумма эта, судя по всему для них не критична, потому что всякий раз переход на Универмаге Уфа оказывается заполнен. Импровизированные столы на которых разложен товар - все для покупателей, от которых отбоя здесь нет. Посмотреть и померить можно здесь же. Одни продавцы улыбаются, другие возмущаются и приводят различные доводы - малолетние дети, мизерная пенсия - выходить торговать их заставляют обстоятельства. Представители администрации Советского района постоянно принимают жалобы от жителей города, но сделать ничего действенного не могут. Несанкционированная торговля в подземном переходе на Универмаге Уфа процветает.





«Альтернативы у них нет. Раньше у них был рынок, места у них нет, негде торговать. Мы вносим со своей стороны предложения, но пока это все рассматривается», - говорит начальник отдела профилактики правонарушений Управления общественной безопасности по Советскому району Уфы Рустем Сайфутдинов.

5 сентября