В поселке Акманай жители недовольны неприятным соседством

Пахнущее соседство. В поселке Акманай с января этого года ненадлежащим образом содержится контейнерная площадка. Ограждение украли, а за восстановление никто не берется. Теперь отходы разлетаются по обочине проезжей дороги. По словам жителей, ситуация представляют экологическую угрозу.

Элитный поселок, красивые дома, ухоженные участки. Поселок Акманай, что в 30 километрах от Уфы, - место проживания республиканских политиков, руководителей крупных предприятий. По данным сельсовета, здесь в соответствии с законодательством прописаны 35 семей, но фактически - в десять раз больше. Здесь насчитывается 350 домов. В основном сюда приезжают на лето, отдохнуть от работы и побыть ближе к природе. Однако гармонии не получается.

А вот так поселок выглядит на въезде. Горы мусора разлетаются ветром и уже растянулись почти на полкилометра. Бутылки, стекла, одежда, пищевые отходы. Все, что не пригодилось в быту или отслужило свой срок, по словам жителей, здесь складируется на протяжении года.

В таком состоянии контейнер для мусора уже почти пять месяцев, рассказывают местные жители. Раньше эта площадка со всех сторон была огорожена забором. За пределами ограждения бытовые отходы не хранились. Сейчас же в помойку превратилась вся прилегающая территория. Жители от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.

«Хотелось бы сказать, что у нас отличная природа, как летом. И очень обидно смотреть на то, как все это заносит мусор, который разносится в принципе постоянно из-за этой проблему и, соответственно, губит нашу природу, которой мы здесь в Акманае сильно гордимся», - рассказывает местный житель Антон Акманай.

К слову, решить проблему могут сами жители. Как нам пояснили в местном сельсовете, необходимо либо нанять охрану контейнера, либо закрыть его и организовать подомовой сбор мусора. Услуга платная. С каждой семьи за вывоз будут брать не больше 25 рублей в месяц. Однако вопрос пока никем из проживающих в поселке не обсуждался, а местные жители почему-то безынициативны.

«Мы решили или закрыть или действительно будем приводить в порядок, собирать средства, если согласятся люди. При закрытии данной контейнерной площадки мы будем обязательно вывозить, конечно. По графику поставим там трактор, будет вывозить и, действительно, за оплату, конечно», - говорит Управляющая делами Администрации сельского поселения «Аровский» сельсовет муниципального района Чишминский район РБ Люция Абдрахманова.

В сельсовете также отметили, что уже в ближайшую субботу, 20 мая, на трехсторонней встрече будет поднят вопрос о вывозе мусора. В Акманай к жителям приедут представители администрации поселка и сотрудники министерства природопользования и экологии Башкортостана. Разлагающийся мусор - реальная угроза здоровью.





Гульнара Ситдикова

17 мая