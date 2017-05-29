В поселке Козарез благоустроили грунтовую дорогу

В рамках программы поддержки местных инициатив её отсыпали щебнем.

Напомним, именно население выбирает, какой проект будет реализовываться в их населенном пункте. Жители не только определяют, какие работы необходимо провести, но и участвуют в финансировании. Они вносят 5 процентов, 15 - это средства городского бюджета и 80 процентов - бюджет республики. На общем собрании жители Козареза решили отсыпать щебнем грунтовую дорогу. Работы планируют завершить до 30 мая.





«Это самый край, берег. Здесь постоянно была грязь. С наводнением приносило различный мусор, ил. Проехать было очень сложно, невозможно. Жители терпели неудобства. На сегодняшний день они решили для себя эту проблему», - говорит начальник Управления ЖКХ и строительства Администрации Ленинского района Уфы Евгений Белов.

29 мая