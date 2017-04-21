В поселке Тимашево размыло дорогу

Подрядную организацию, которая не справилась со своей работой, будут штрафовать. Речь идет о частном предпринимателе, который не смог провести подготовительные меры. Напомним, 13 апреля в поселке Тимашево произошел вопиющий случай. Автомобиль, который вез гроб на Северное кладбище, буквально утонул в грязи.



На этих кадрах видно, в каком состоянии сейчас находится Северное кладбище. Даже взрослые, здоровые люди вынуждены прилагать большие усилия, чтобы сделать хотя бы шаг и не увязнуть в трясине.



По словам представителей уфимского комбината специализированных услуг, в прошлом году был проведен аукцион и определилась подрядная организация. Однако подготовиться к весеннему периоду она не смогла, в должной степени не была проведена соответствующая работа. Поэтому сейчас люди вынуждены хоронить близких и родственников утопая в грязи.





«Мы со своей стороны пытаемся предпринять всё возможное, чтобы люди не топли. Выделяем технику, которая там стоит, помогает, проходит подсыпка гравия. На сегодняшний момент эти работы ведутся ежедневно. Два «КамАЗа» на этой неделе мы уже отсыпали. Постоянно мониторим ситуацию, выкладываем фото на сайтах Помним.ми и Похорони в Уфе.ру», - говорит начальник юридического отдела МБУ КСО Уфы Марсель Ахметов.

Сейчас с нерадивой подрядной организации планируется взыскать штраф. Ее сумма будет рассчитана от сроков невыполненных работ. Но даже предварительно речь идет на сотни тысяч рублей. Взыскать компенсацию намерены и родственники погибших. Они планируют обратиться в суд.



Рафаэль Хакимов

21 апреля