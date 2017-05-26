В проекте «Одноклассники» определились лидеры

Сегодня мы подводим предварительные итоги нашего проекта "Одноклассники". Несколько месяцев подряд путем открытого голосования на сайте телекомпании формируется рейтинг школ Уфы.

На сайте www.allufa.ru. в специальном разделе проекта размещена информация по 127 школам, гимназиям и лицеям Уфы. Но пользователи могут следить только за одним из показателей - рейтингом учебного заведения, который формируется из соотношения положительных и отрицательных оценок. Ведь в этот раз пользователи могут оценить работу учебного заведения, как положительно, так и отрицательно. По этому показателю больше всего положительных оценок получил лицей № 96. Также в пятерке лидеров школы №38, 7, 95, гимназия № 158.

Но второй критерий - количество проголосовавших скрыт от пользователей. И по этому показателю, даже среди лидеров результаты различаются в разы. Самыми активными оказались ученики и выпускники татарской гимназии №84. В голосование за нее приняли участие почти 14,5 тысяч пользователей. В лидерах по этому показателю также уфимская общеобразовательная школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Гареева Мусы Гайсиновича, а также школы № 4 и 44. Но голосование на сайте продолжается и будет длиться все лето. Так что к моменту подведения итогов результаты могут кардинально измениться.

26 мая

Любите свою школу? Зайдите и проголосуйте за нее! Итоги проекта мы подведем ко Дню знаний!