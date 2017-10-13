В Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел День открытых дверей

55 тысяч женщин в нашей стране ежегодно слышат от врачей страшный диагноз - рак молочной железы. Это коварное заболевание давно стало лидером. После 40 лет риск развития у женщины злокачественной опухоли увеличиваются в разы. В республике, и особенно в Уфе, с болезнью борются всеми доступными способами. Один из них акция - Дверь открытых дверей в Республиканском клиническом онкологическом диспансере.

«Рак молочной железы – основная причина смертности работоспособного возраста, вот что нас пугает, несмотря на все усилия врачей, смертность снижается очень медленно», - говорит зав. отделением маммологии Республиканского клинического онкологического диспансера Марат Галеев.

«У многих есть в роду родственники, которые болеют онкологическими заболеваниями. Я тоже призываю женщин, у которых есть такая наследственность почаще обращаться к врачу», - комментирует врач онколог, маммолог Татьяна Петровецкая.

13 октября

В поликлинике при Республиканском клиническом онкологическом диспансере настоящий аншлаг. Объявленная акция привлекла немало женщин всех возрастов. Их цель сегодня проверить свое здоровье. К сожалению, рак молочной железы – болезнь коварная. Пока вы работаете, делаете карьеру, воспитываете детей, она молча, без предупреждения селится в организме. Оттого врачи настаивают - обследуйтесь вовремя.Зульфия Баширова приехала вместе с мамой из Давлекановского района. К сожалению, в их семье по женской линии есть предрасположенность к заболеванию раком молочной железы. Вот и сегодня у мамы диагноз подтвердился, у Зульфии пока все хорошо, но и ее перспектива заболеть очень настораживает.Главная проблема этого заболевания - поздняя диагностика, свыше 30 % случаев выявляется тогда, когда уже поздно что-то делать и шансы на излечение низкие. Елена Иванова, мама троих детей, в свои 36 лет впервые решила, что пора наконец задуматься о своем здоровье.Обследование Елены показало, что пока все в порядке, но расслабляться не стоит, важно знать как самой обследовать себя, чтобы не пропустить коварной болезни.15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Для врачей это повод на абсолютно бесплатной основе осмотреть как можно большее число женщин, а главное объяснить им, как важно следить за своим здоровьем.По статистике каждая 8-я женщина имеет риск заболеть раком молочной железы, вероятность увеличивается в разы после 40 лет, оттого врачи советуют не экономить время и средства, если это необходимо, на собственное здоровье.