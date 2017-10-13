В Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел День открытых дверей

55 тысяч женщин в нашей стране ежегодно слышат от врачей страшный диагноз - рак молочной железы. Это коварное заболевание давно стало лидером. После 40 лет риск развития у женщины злокачественной опухоли увеличиваются в разы. В республике, и особенно в Уфе, с болезнью борются всеми доступными способами. Один из них акция - Дверь открытых дверей в Республиканском клиническом онкологическом диспансере.В поликлинике при Республиканском клиническом онкологическом диспансере настоящий аншлаг. Объявленная акция привлекла немало женщин всех возрастов. Их цель сегодня проверить свое здоровье. К сожалению, рак молочной железы – болезнь коварная. Пока вы работаете, делаете карьеру, воспитываете детей, она молча, без предупреждения селится в организме. Оттого врачи настаивают - обследуйтесь вовремя.
«Рак молочной железы – основная причина смертности работоспособного возраста, вот что нас пугает, несмотря на все усилия врачей, смертность снижается очень медленно», - говорит зав. отделением маммологии Республиканского клинического онкологического диспансера Марат Галеев.
«У многих есть в роду родственники, которые болеют онкологическими заболеваниями. Я тоже призываю женщин, у которых есть такая наследственность почаще обращаться к врачу», - комментирует врач онколог, маммолог Татьяна Петровецкая.