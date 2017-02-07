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В Республиканском музее боевой славы открылась выставка военной техники России

В Республиканском музее боевой славы открылась выставка военной техники России

Целая эпоха развития военной техники в одной экспозиции. В Республиканском музее боевой славы открылась выставка макетов истребителей, танков, бронетранспортеров, пушек с начала с XX века до наших дней. 

В составлении экспозиции приняли участие больше десяти уфимских авторов. Коллекции состоят из военной техники России, вооруженных сил СССР и русской императорской армии. Кроме штучных экспонатов, здесь представлены диорамы. На произвольных сценах «Освобождение Польши, 1944 года», «Пленные», "Экипаж на отдыхе» и других реалистично показаны батальные картины военных лет. Выставка посвящена Дню воинской славы. Создатели стремились погрузить посетителей в важные исторические события страны и наглядно продемонстрировать парадигму развития боевой техники. В этом музее подобных выставок еще не было. Экспозиция "В мире боевой техники" продлится до 1 марта.

В основном работы сделаны из пластика. Есть макеты, созданные и из бумаги. Хрупкие на вид, они способны простоять несколько лет. Некоторые уже успели показаться российской и зарубежной публике.

«Здесь представлены бумажные модели, особый интерес вызывает данная работа советский тяжелый грузовой автомобиль - вездеход. Автор этой работы Николай Бочкарев. С данной работой Николай Бочкарев побеждал в российских и международных конкурсах. Таких как: Нижегородский, Санкт-Петербургский конкурсы и также международный конкурс в Киеве», - говорит заведующая отделом научно-просветительской работы республиканского музея Боевой Славы Зиля Фазылова.

 

Гульнара Ситдикова



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