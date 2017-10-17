В республиканском Следкоме состоялся День открытых дверей

Учащиеся Башкирского госуниверситета узнали о всех тонкостях и трудностях профессии криминалиста.

Следователь-криминалист Ильдар Лукманов продемонстрировал студентам Института права Башкирского госуниверситета, как при помощи специального локатора обнаружить телефон, карту памяти или иные электронные предметы. Сегодня у ребят практическое занятие в Следственном комитете. Эксперты и криминалисты постарались рассказать будущим коллегам все о своей работе.



Работа криминалиста требует не только осторожности, эрудиции и терпения, но и смекалки. Некоторые из ребят на себе испытали, как проводится проверка на детекторе лжи.



Многие из этих студентов могут уже сейчас приступить к работе в Следственном комитете в качестве общественных помощников. По словам специалистов, если кто-то проявит себя, как хороший сотрудники, то он без труда сможет устроиться в Следственные органы.





«Следователем надо быть изнутри, родиться. И это должно нравиться человеку. Он должен чувствовать желание раскрыть. В данном случае кому-то, где-то раскрыть глаза, а потом походить общественным помощником, они поймут следователи они или нет», - рассказывает следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по РБ Ильдар Лукманов.



В результате встречи многие из ребят выразили желание работать в Следственном комитете в качестве криминалистов.



Из 40 человек, которых ежегодно берут в Следственное управление, после первого года работы только единицы продолжают карьеру. Не выдерживают нагрузки, говорят сотрудники ведомства. Возможно, такие лекции помогут ребятам узнать об этой профессии больше и понять, что это не только романтика, но и кропотливый труд, порой без сна и отдыха.







17 октября