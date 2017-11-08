В России хотят ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

Штраф в размере 80 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 15 дней или вовсе лишение свободы на три года. Такое наказание может грозить людям, которые жестоко обращаются с животными. С соответствующим проектом выступили депутаты Госдумы России.

9 ноября

Более серьезные меры законодатели предлагают применять в отношении тех, кто издевается над четвероногими на глазах у детей или размещает фото и видео происходящего в интернете. Таких живодеров будут штрафовать на сумму в 300 тысяч рублей, или заключать в тюрьму на срок до пяти лет. Законопроект был внесен в Госдуму на рассмотрение.