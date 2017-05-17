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В России создан культурно-просветительский портал Отечество.ру

В России создан культурно-просветительский портал Отечество.ру

Любой желающий может прислать историю своих родных и близких, которые пережили Великую Отечественную войну, рассказать о воинских и трудовых подвигах своих близких.

 

На интернет-ресурсе действует раздел под названием «Семья Победы». Жителям республики предлагают его формировать. Несмотря на то, что столица Башкортостана находилась далеко от линии фронта, в глубоком тылу, можно с уверенностью сказать, что Уфа в те годы являлась прифронтовым опорным городом. Все истории будут опубликованы в разделе «Семья Победы». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и добавить публикацию, либо отправить свою историю на электронную почту 9may@ote4estvo.ru.



Автор: Екатерина Тимиряева
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