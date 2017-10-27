"Мой папа лучше всех" - с таким девизом в школах Ленинского района столицы стартовал новый социальный проект. Цель мероприятия - предоставить площадку для общения детей и их отцов в выходные дни.

Из квартиры на работу и обратно - стандартный маршрут почти любого жителя страны. Обеспечить семью всем необходимым - долг любого настоящего мужчины. В суматохе городской жизни нетрудно забыть о самом главном. С рождения ребёнок видит маму, но, своего отца редко. Отныне эту проблему в Уфе намерены решать кардинально. Проект "Мой папа лучше всех" - это не только возможность отдохнуть, но и провести бесценные часы вместе с ребёнком.





«Все, что детям интересно, я считаю, надо развивать. Например, средний сын, у нас трое детей, он занимается лепкой, одно время занимался боксом, сейчас перешли плавно на плавание», говорит участник проекта Евгений Белаш.

Семья Евгения - пример многим, в редкие выходные они любят путешествовать. Уделить время каждому из детей непросто, но недаром в песне поётся "папа может все, что угодно".





«Мы часто гуляем с папой. И на улице мы играем в футбол, хоккей и остальные игры», - признается Трофим Белаш.

Доля отца тяжела втройне, если он профессиональный спортсмен. Постоянные тренировки и соревнования занимают большую часть жизни. Айнуру Зарипову сейчас 9 лет. А когда ему было 2 года, папа биатлонист Ирек Зарипов завоевывал золото паралимпийских игр в Ванкувере. Сейчас он четырёхкратный чемпион, повзрослевший Айнур вспоминает, как редко папа бывал дома.



Пока папы с детьми выполняют одно задание за другим, мамы с умилением наблюдают за происходящим. Проект рассчитан помочь и прекрасной половине человечества.



Сейчас проект реализуется на трех площадках. Это школы №128, 24 и башкирский лицей №2. В дальнейшем организаторы планируют внедрить эту систему и в другие учебные заведения по всему Ленинскому району.







Иван Трушков

30 октября