В школе №45, где в минувшую пятницу 11-летняя девочка сломала ногу, провели служебную проверку

Об этом телеканалу «Вся Уфа» сообщила заместитель директора учебного учреждения.

По словам собеседника, была создана комиссия по расследованию несчастного случая, которая выявила, что ребенок играл на школьном дворе и девочку своевременно не забрали после уроков. Обращений в администрацию школы ни от кого не поступало.

«Мы были все на рабочих местах, со слов охранника он тоже вышел, спросил у родителей нужна ли помощь родителей? дальше приехал мужчина взял ребенка, как только мы уходили, время было без пятнадцати пять, территория школы была заполнена детьми, играющими, и было абсолютно все нормально. У нас в школе нет равнодушных людей, так сказать, что администрация не вышла такого быть не может», - говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №45 города Уфы Светалана Халманова.

Напомним, в понедельник мы показывали сюжет об 11-летней Элеоноре, ученице 45 школы. После уроков она каталась на гироскутере, упала и сломала ногу. Мама пострадавшей обвинила педагогов в равнодушии и черствости из-за того, что администрация школы не оказала помощь девочке, и она пролежала на асфальте более часа.

23 мая