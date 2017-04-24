В Сибае скончался работник, пострадавший при взрыве

В больнице Сибая скончался работник, пострадавший при взрыве на шахте Сибайского филиала «Учалинского горно-обогатительного комбината». Напомним, ЧП произошло в прошлую пятницу.При закладке взрывчатого материала в новый забой произошел хлопок.

В результате, 43-летний рабочий скончался на месте происшествия, а 51-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу с ожогами 90 процентов тела. Специально для пострадавшего в Сибай прилетели специалисты уфимского ожогового центра, но спасти мужчину не удалось. Как сообщалось ранее, республиканский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

24 апреля