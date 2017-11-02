В Сипайлово жилой дом обрел вторую молодость

В микрорайоне Сипайлово по программе краткосрочного плана капитального ремонта отремонтировали многоэтажку. С жалобой на прохудившиеся стены здания жители обратились к Главе администрации Уфы. И проблема получила решение.

Старшая по дому № 24/2 по улице Баязита Бикбая, Зухра Максютова, с гордостью демонстрирует преображение подъездов многоэтажки. Несколько лет дом был погружен в темноту, а теперь здесь всегда светло. Электроснабжение этого дома было полностью обновлено. Помимо самих подъездов, датчики движения установили в тамбурах квартир. Кроме того, провели свет в подвал, повесили подсвеченные указатели выхода.



То, что дом красивый, видно издалека. Он выделяется из ряда похожих многоэтажек. Фасад дома утеплили и покрасили. Сейчас облик многоэтажки повод для гордости его жителей.



А ведь еще до недавнего времени люди испытывали совсем другие чувства к дому. Жаловались на отсутствие света и прохудившийся фасад здания. Со своей проблемой на личном приеме граждан они обратились к Главе столичной администрации. По поручению Ирека Ялалова многоэтажку на улице Бикбая внесли в краткосрочный план капитального ремонта.



Теперь дом на улице Баязита Бикбая - один из самых надежных и экономичных домов города. Из старого здания восьмидесятых годов он за пару месяцев словно "помолодел" и превратился в современный дом.



Виктория Мурга

2 ноября