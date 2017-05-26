В Сочи прошла встреча двух глав муниципалитетов

Мэр Сочи Анатолий Пахомов поблагодарил делегацию Уфы за то, что они привезли в город солнечную погоду. До этого в течение двух недель на курорте шли дожди. Сегодня в рамках визита прошла встреча двух глав муниципалитетов.

Стороны обсудили сотрудничество в культурной и туристической сферах, а также в вопросах совершенствования транспортной инфраструктуры, организации доступной городской среды, благоустройства городских пространств. Неизвестный факт: за полгода до Олимпиады в Сочи из Уфы были направлены 250 работников муниципального предприятия «Горзеленхоз» для помощи сочинцам в обустройстве цветников. Уфимцы принимали участие в благоустройстве олимпийского парка. Глава администрации Сочи пригласил уфимцев.





«Надеемся, что жители города Уфа приедут к нам и будут довольны не только сервисом и качеством услуг в объектах размещения в городе, но и на пляжной территории. В этом году этому уделяется особое внимание. Поэтому еще раз добро пожаловать. Уверены в том, что наши отношения будут дальше развиваться на благо нашим горожанам», - говорит мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Делегация из Уфы посетит олимпийские объекты, городские набережные, Сочи-автодром, который построен при участии профессионалов со всего мира, с использованием новейших технологий. Эта площадка принимает состязания формата Формула-1, митджет и других. Уфимский ансамбль «Мирас» примет участие в карнавальном шествии Сочи, символизирующее начало пляжного сезона. В будущем между дружественными городами планируется развивать событийный туризм, ведь в Сочи и Уфе проводятся мероприятия всероссийского и международного уровня, а живут любознательные и активные жители. Как отметил глава администрации Уфы Ирек Ялалов, он подаст личный пример и приедет на отдых в Сочи.





«Сочи - лидер абсолютный, я считаю, в России по созданию инфраструктуры и, конечно, я сам подам пример, приеду сюда отдохнуть всей семьей», - говорит глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

26 мая