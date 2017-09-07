В Советском районе Уфы реализуется программа "Реальные дела" партии "Единая Россия"

Благодаря проекту были отремонтированы крыши двух детских садов, а с недавнего времени во дворах района начали устанавливать современные детские площадки.

Горка, качели, карусель и песочница вместо ржавого забора и поломанных скамеек – такой подарок получили маленькие жители двора дома № 60 по улице Бакалинской. Это сооружение появилось благодаря программе "Реальные дела" партии "Единая Россия".



Теперь родители могут быть спокойны за своих детей. Все объекты установлены с соблюдением требуемых нормативов качества. Уютнее и красивее стал сам двор.



Открытие площадки стало настоящим праздником. Для детей были организованы игры и танцы. Большую радость площадка принесла и родителям. Взрослые считают, что главное сохранить площадку в этом виде надолго.



По программе "Реальные дела" в Советском районе построены пять детских и две спортивных площадки. В планах администрации увеличить это количество.



Дамир Вахитов

7 сентября