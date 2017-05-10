В спортивных школах Уфы вспоминают ветеранов

В эти дни мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не вернулся с войны, всех, кого уже нет с нами. Но в каждой российской семье остался след Великой Отечественной. Чтобы не терялась связь времен, важно рассказывать детям о войне. Не только в семьях и общеобразовательных, но и спортивных школах.

Этот день Аскар Хажиев запомнит на всю жизнь. Тогда в рамках недели Звезд Хоккея в Уфе воспитанников школы имени Марата Азаматова, ставшими победителями финала Золотой шайбы, медалями наградили почетные гости и среди них президент международной федерации хоккея Рене Фазель. В хоккей Аскар играет уже девять лет и добился немалых побед





Семья у Аскара спортивная, младшая сестра занимается гимнастикой. Воспитанию детей родители здесь уделяют большое внимание. В канун Дня Победы за праздничным столом собираются вместе и напоминают славную боевую историю прадедов.





«Это мой дедушка по материнской линии Фархутдинов Нурлыгаян Нуриманович. Он в составе 112 кавалерийской дивизии имени Шаймуратова дошел до Берлина, участвовал в Параде Победы», - вспоминает Зиля Хажиева.

Солдаты шли на фронт по велению совести, бились насмерть за каждую пядь родной земли. А уничтожив врага, так же самоотверженно, плечом к плечу восстанавливали страну, сделали её действительно великой державой. И сейчас главное сохранить у молодежи память и уважение той важной Победы весной 1945 года.



Сегодня ветеранов остается все меньше, и лишь наша память может сохранить в душе светлый свет Победы. Особенно ценно говорить об этом с детьми.

10 мая