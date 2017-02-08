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В Стерлитамаке произошло ДТП с участием маршруток

Две «ГАЗели» столкнулись лоб в лоб. К счастью никто не пострадал.

В результате аварии движение было парализовано в обе стороны. По предварительной версии причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. Один из водителей Газели выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с другой маршруткой. Подробности аварии уточняются.

«По предварительной версии, виновата «ГАЗель» с номером 803, так как замеры проезжей части показывают, что этот автомобиль находится на полосе, предназначенной для встречного движения», - говорит аварийный комиссар Азат Эрбегеев.



Автор: Тимур Давлетов
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