В Стерлитамаке произошло ДТП с участием маршруток

Две «ГАЗели» столкнулись лоб в лоб. К счастью никто не пострадал.





В результате аварии движение было парализовано в обе стороны. По предварительной версии причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. Один из водителей Газели выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с другой маршруткой. Подробности аварии уточняются.





«По предварительной версии, виновата «ГАЗель» с номером 803, так как замеры проезжей части показывают, что этот автомобиль находится на полосе, предназначенной для встречного движения», - говорит аварийный комиссар Азат Эрбегеев.

8 февраля