В столичном «Гагарин-центре» открылся детский технопарк "Кванториум"

Проект позволяет школьникам получать новые знания в области АйТи-программирования и роботостроении. Современные кружки создаются во всех регионах страны в рамках приоритетного проекта "доступное дополнительное образование для детей".

Грише всего 8 лет. Несмотря на столь юный возраст, мальчик уже определился в выборе будущей профессии — он хочет связать свою жизнь с робототехникой и айти-программированием. В планах, через пару лет собирать свою первую модель.



Здесь сплошь программисты и инженеры — это ученики нового детского технопарка «кванториум», который открылся в столичном Центре поддержки технического образования школьников. На этой площадке дети будут решать задачи по перспективным естественнонаучным и техническим направлениям.





«Сейчас в современном мире новые потребности в интересных направлениях. Все-таки современные кружки гуманитарного направления, а технических кружков их не так много», - рассказывает директор «Гагарин-центра» Игорь Нуйкин.



Создание детских технопарков позволит популяризировать технические профессии, а также

привлечь детей и подростков в учреждения дошкольного образования. Знания здесь будут давать по трем направлениям — аэро-, космо- и робоквантум.





«Мы надеемся, что те талантливые мальчики и девочки, которые хотят себя реализовать именно в технических профессиях, у них это получится. Хорошо, что такой кванториум будет не только в Уфе, но и в Благовещенске. Сегодня, когда мы говорим, что наша страна должна сделать прорыв, мы рассчитываем не на наше поколение, а на тех, кто сегодня встречал главу, тех, которые занимаются здесь с первого класса», - комментирует председатель комитета Госсобрания-Курултая РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Эльвира Аиткулова.



В один день по всей стране прошел «марафон открытий» новых детских технопарков. К 24 действующим присоединяется еще 18 кванториумов в 17 регионах России. Только в Башкортостане их открылось сразу три. По словам Главы республики — это только начало. Региону нужны инженерные кадры и рабочие высокой квалификации, которые владеют современными технологиями.





«Очень хочется, чтобы из них выросли настоящие инженеры, чтобы эти проекты не заглохли, а стали сущностными и необходимыми для нашего общества. Надо создавать сеть в школах, в техникумах, в колледжах, в университетах. Открывать подобные классы. Может быть не все сразу у нас получится, но 20 классов открыть уже может быть в этом году. Нам надо охватить всю республику», - говорит Глава РБ Рустэм Хамитов.



Не секрет, что на теме детского дополнительного образования многие предприимчивые бизнесмены пытаются заработать. Здесь этого сделать не получится. Проект обучает всех желающих совершенно бесплатно.



Айти сфера — главное приоритетное направление, в котором уже развивается весь мир. Однако доступ к современным технологиям есть не у всех. Технопарки позволяют решать этот вопрос, тем самым приближая век новых идей для всех желающих, в том числе для будущих гениев.



Рафаэль Хакимов

17 октября