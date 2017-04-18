В столичной Администрации обсудили готовность к приходу «большой воды»

За последние сутки в Уфе уровень реки Белой поднялся на полтора метра, Уфимки - на 64 сантиметра, Дёмы - на 25. По прогнозам специалистов, пик паводка может прийтись на майские праздники. Готовность к приходу «большой воды» стала главной темой оперативного совещания в муниципалитете.

Интенсивность пребывания воды за последние двое суток значительно увеличилась. Вместе с тем, отметил Ирек Ялалов, темпы половодья в этом году отстают от показателей 2016 года.

«В прошлом году в это время уровень реки Белой составлял более 6,6 метра, в этом – 3 метра 35 сантиметров; река Уфимка в районе Сипайлово в прошлом году в это время поднялась на 6,7 метра, в текущем – 2,5 метра; река Дема возле кафе «Золотая рыбка» в прошлом году – 6,3 метра, в текущем – 0,5 метра. Эта неделя будет определяющей с точки зрения понимания, на какой уровень половодья мы с вами выйдем», - говорит глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Специалисты ответственных служб доложили о ходе противопаводковых мероприятий. По поручению главы Администрации под особый контроль взяты зоны СНТ, которые, как правило, оказываются в зоне подтопления. Обсудили и вопросы транспортного обеспечения. В случае перелива дороги людей будут перевозить на КамАЗах, а при максимальном уровне подъема воды - на судах службы речных переправ.

«Для эвакуации населения из зон возможного подтопления в данные пункты предусмотрены 26 автобусных маршрутов, а также определены места посадки и высадки. При поступлении обращений граждан, проживающих в зонах возможного подтопления, будет организована их эвакуация в ближайшие пункты временного размещения», - говорит начальник управления и связи Администрации Уфы Сергей Храмов.

Помимо этого на данный момент в городе проходят испытания отопительных систем. Это ежегодные мероприятия служб жизнеобеспечения города, которые необходимы для успешного завершения сезона. В это время инженерные сети работают в усиленном режиме. Без внимания не остался и инцидент с котельной, который произошел в прошлом месяце. На сегодня силами МУП «УИС» все последствия устранены.

Не обошлось и без нововведений. Сегодняшнее оперативное совещание в муниципалитете посмотрели сотни уфимцев. Прямая трансляция велась в социальной сети Фейсбук. Новый формат планируется сделать традиционным. «Оперативку» главы Администрации можно будет смотреть каждый вторник. Начало - в 08:30 утра.

18 апреля