В свой день рождения Уфа и его жители получили подарок

Сегодня состоялось официальное открытие интерактивного парка "Россия - моя история". Башкирская столица стала вторым городом страны, где есть подобная площадка. Одними из первых посетителей стали полномочный представитель президента России Михаил Бабич и глава республики Рустэм Хамитов.

Первую экскурсию в уфимском историческим парке провел лично викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Егорьевский Тихон. Он считает, что без знания прошлого невозможно строить светлое будущее.

«По большому счету мы можем здесь познакомиться с собой. Потому что, знакомясь с нашей историей, во многом узнаем самих себя, узнаем наши проблемы и пути решения этих проблем», - говорит Викарий святейшего Патриарха московского и всея Руси Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)

Интерактивный музей на площадке в 7 тысяч квадратных метров демонстрирует более чем 1000-летнюю историю страны и включает в себя четыре блока: Рюриковичи, Романовы, годы второй мировой и послевоенное время вплоть до наших дней. По сути, это живой учебник истории.





«Известный тезис есть - в истории все повторяется. И по большому счету все, что нас беспокоит в современном мире, в современной жизни, очень легко можно найти в конкретных исторических событиях, в исторических фактах. Это что касается истории России, отношения с другими государствами, что касается различных материальных претензий на территориально целостность, независимости России, все, что касается внутренней смуты - если вовремя не дать этому оценку и не принять соответствующие меры, во что это может потом перерасти. В общем, тут, что называется, кладезь знаний», - сказал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

Особенность уфимского интерактивного парка в том, что история России переплетена с историей Башкортостана. Стенды и видеопроекционные коллажи открывают вехи из жизни башкирского народа, 3Д-реконструкцию Уфимского кремля и мультемидийную книгу о природных богатствах нашего региона. Уфа первый из 25 городов России, в котором открылся исторический парк.

«Мы организовали работу так, что быстро продвигались по этому проекту. Быстро смогли найти варианты финансирования. У нас было готовое помещение. И это всё как раз предопределило успех. Кроме того, конечно же, мы хотим, чтобы наши школьники, учащиеся быстрее посещали парк, внимали тому, что будут говорить им экскурсоводы и педагоги. Для нас всё это очень хорошо завершилось. Мы быстро продвинулись и сегодня ощущаем себя лидерами в этом направлении», - рассказал глава РБ Рустэм Хамитов.

Этот парк - симбиоз страниц прошлого и технологий будущего. Голограммы, викторины и игровые приложения, анимационные стенды, видеоролики и мультфильмы. Знакомиться с историей таким способом интересно и увлекательно.

Историю нашей страны оживляют и «рассказывают» более 400 мультимедийных устройств. Если подходит ко всем стендам и изучать информцию на каждом цифровом носителе, то на осмотр всей экспозиции понадобится 7 часов.

Новый формат, бесспорно, интересен уфимцам. От желающих увидеть выставку нет отбоя. Одними из первых к истории прикоснулись кадеты.

Теперь уфимские школьники смогут изучать некоторые темы не в учебном классе, а на выездных уроках в пространстве исторического парка. Руководством республики принято решение провести специальную подготовку учителей. А пока знакомить со страницами становления России будут 7 экскурсоводов.

12 июня