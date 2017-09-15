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В центре Уфы на проезжую часть выкатился автомобиль без водителя

Инцидент произошел на проспекте Октября. ДТП удалось избежать по чистой случайности.

 

Наперерез плотному автомобильному потоку на проезжую часть выскочила "Лада" 15-й модели. При этом автомобиль выехал прямо с тротуара, а за рулем никого не оказалось. Водителю автомобиля «КИА» удалось избежать столкновения благодаря своей реакции, он успел сдать назад. Остальных участников движения спасла лишь удача.

 

По словам очевидцев, неуправляемая машина пересекла все 8 полос проспекта Октября и самостоятельно припарковалась на противоположной стороне. Пользователи социальных сетей предполагают, что хозяин «Лады» забыл поставить автомобиль на ручной тормоз.

 

Видео vk.com/bashdtp

 



Автор: Никита Баренбаум
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