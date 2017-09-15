В центре Уфы появился новый арт-объект

Скульптура, посвящённая семье, установлена в Советском районе - на пересечении проспекта Октября и улицы Бессонова.



Известно, что арт-объект установили в рамках благоустройства одной из главных магистралей города - проспекта Октября. Представители Советского района заверили, что в скором времени уфимцев и гостей города порадует новая зона отдыха, а за сохранностью скульптур будут следить камеры.





«Скульптурная композиция в натуральный рост изображает главу семьи с младшим сыном на плечах, маму и ещё двоих детей. Памятник очень реалистичен, все люди запечатлены в момент движения. Скульптура попадает в зону охвата камер видеонаблюдения компании «Уфанет»», - говорит сотрудник пресс-службы Администрации Советского района Райля Сабитова.



Анастасия Платонова

18 сентября