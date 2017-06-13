В центре Уфы произошел провал грунта

Обвал грунта произошел сегодня в центре Уфы. Возле дома № 158/2 по улице Цюрупы провалилась часть дорожного полотна.

Грунт просел около новостройки. 11-этажный дом был сдан только в прошлом году.

По словам новоселов, тревожные звонки появились уже зимой. На место ЧП оперативно выехали сотрудники аварийных служб города. В районной администрации нам уточнили, что никакой опасности для жителей этого дома и частного сектора, который расположен в овраге, сейчас нет.





«Дом был сдан в прошлом году поэтому причина здесь ливневый коллектор: тот, что установлен, не справился и произошел промыв подпорной стены и тем самым провалилась проезжая часть», - уточняет начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Советского района Уфы Мидхат Гильмутдинов.

13 июня

Так же в ситуации разбираются не только аварийные службы города, но и представители застройщика. Подробности ЧП смотрите в вечернем выпуске новостей.