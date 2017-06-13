В Уфе 10 лет семья, проживающая в одной из многоэтажек в Сипайлово, борется с плесенью

В дождливую погоду стена в доме пропускает воду, из-за этого в квартире постоянная сырость.

«Осенью и весной, начиная вот отсюда и до конца стены вот эти все обои влажные. Если повесить ковер и повисит он месяц, то полностью стена зеленая»,- говорит жительница дома № 7 по ул. Н. Ковшовой Елена Багишева.

Ремонт два раза в год, замена обоев, напольного покрытия, а иногда и мебели. В таких условиях семья Багишевых живет с 2007 года, со времени покупки этой квартиры.

Борьба с плесенью бьет не только по карману, но и здоровью. Дети часто болеют. У старшего аллергия на пенициллин и есть подозрения на астму. Елена хранит на компьютере фотографии нашествия плесени, и много лет обивает пороги различных инстанций. В 2013 году коммунальщики заделали межпанельные швы, но это, по словам жильцов, не дало результата.

В декабре семья выиграла суд, который обязал управляющую компанию утеплить фасад дома. Однако до сих пор результата нет. Представители УЖХ «Сипайловский» говорят, что в скором времени приступят к работам.

«Мы не отказываемся. Мы исполним решение суда. Первоочередно мы делаем ремонт кровли. Подрядчик уже приступил. Работы ведутся. Дополнительно ведется работу по включению на 2017 год на капремонт по утеплению фасада. К сентябрю. Надеюсь, что мы сделаем в эти сроки, в эти сроки уложимся», - заключил заместитель директора ОАО «УЖК сипайловский Октябрьского района Уфы» Забир Сагатдинов.

По словам представителя управляющей компании, жители на общем собрании сами решили, что их дому в первую очередь нужен ремонт кровли. Есть соответствующий протокол. После того, как крышу отремонтируют, приступят к утеплению фасада. Пока же жителям пострадавших квартир

только остается, наедятся, что затяжных ливней в ближайшее время не будет.

13 июня