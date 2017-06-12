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В Уфе 11 школьников получили паспорта из рук главы Администрации Уфы

В Уфе 11 школьников получили паспорта из рук главы Администрации Уфы

Событие, которое запомнится на всю жизнь. Сегодня, в День России, стали полноправными гражданами страны 11 школьников. Глава администрации Ирек Ялалов вручил им паспорта. Все они отличники учебы, победители олимпиад и соревнований.

Церемония награждения традиционно прошла на площади перед русским драматическим театром. Глава администрации отметил, что вручение главного документа делает ребят полноправными гражданами страны. Он пожелал школьникам в будущем стать достойной сменой и трудиться на благо города, республики и России.

Сами юные граждане признаются, что получать документ в такой торжественной обстановке и волнительно, и ответственно.



Автор: Ляйсан Закирова
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