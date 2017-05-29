Героями не рождаются, героями становятся. В Уфе 13-летний Денис Кузнецов помог полицейским поймать нарушителя общественного порядка. Подростка не испугало даже то, что подозреваемый был вооружен ножом. Как выяснилось, школьник проявил свою активную гражданскую позицию.

Это кадры не из американского блокбастера, а видео, снятое в Уфе семиклассником Денисом Кузнецовым. Впоследствии именно эти снимки стали вещественным доказательством в раскрытии инцидента, который произошел в Октябрьском районе в прошлую субботу. 13-летний подросток не побоялся человека, вооруженного ножом, и преследовал его до прибытия полицейских.

«Мы шли, гуляли и видим то, что какой-то мужчина пристает к девушке. Мы подошли с главным по дому и он отстал. потом переключился на нас. Пинался, кидался камнями. Потом подошел другой мужчина на него бросился начал пинаться кидаться на него», - рассказывает ученик школы №89 Уфы Денис Кузнецов.

Сам Денис себя героем не чувствует. Говорит, что совершил то, что должен был сделать любой ответственный гражданин.

К такому поведению сына Людмила Кузнецова привыкла. По ее словам, Денис старается всегда помогать попавшим в беду людям.

«Первое конечно эмоции, когда сын позвонил с полицейской машины сказал: Мама меня везут в полицию. Ты не бойся ничего со мной все в порядке. Я ничего не натворил. Ехала в полицию: то ли ругать, то ли хвалить», - говорит мать Дениса Кузнецова Людмила Кузнецова.

В родной школе о поступке узнали в тот же день. Учителя гордятся Денисом и считают его настоящим героем.

«Я сначала побоялась, что это мальчик только в 7 классе учится это очень страшно. Но потом я осознала, что это конечно, он поступил верно», - рассказывает классный руководитель Дениса Кузнецова.Эльза Исянова.

Поступок Дениса Кузнецова удивил и сотрудников полиции. По их словам, таких граждан с активной жизненной позицией не так много.

«Сотрудниками полиции подозреваемый задержан по горячим следам. Помощь в задержании оказал несовершеннолетний. В настоящее время Общественным советом при Управлении МВД России по городу Уфе. рассматривается вопрос о поощрении школьника», - заключил официальный представитель УМВД России по городу Уфе Тимур Чанышев.

Для Дениса - это очередной добрый поступок. В будущем он хочет стать военным. Ведь именно в этой профессии он сможет спасать людей и помогать им.

А пока у Дениса Кузнецова начались школьные каникулы, во время которых он, возможно, совершит немало добрых дел.

29 мая