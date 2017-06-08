В Уфе активисты высадили аллею из сосен

Во дворе дома № 7 по улице Рехмукова, появилась аллея из сосен - крупномеров. Активисты высадили 10 деревьев.

Местные жители принимают активное участие в благоустройстве придомовой территории. По словам заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Октябрьского района Дамира Гайнутдинова, только за последнее время здесь было организовано несколько субботников, в ходе которых была убрана территория, посажены цветы.





На днях инициативная группа обратилась с просьбой помочь озеленить территорию и посадить деревья. Откликнулись сотрудники одной из крупнейших сетей супермаркетов. Общими усилиями появилась аллея из двухметровых сосен. Жители поблагодарили всех за участие и пообещали тщательно ухаживать за деревьями.

8 июня