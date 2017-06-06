В Уфе активно повышают престиж рабочих профессий

При Башкирском архитектурно-строительном колледже начал работу второй Ресурсный центр. Теперь учащиеся будут проходить практику на новом и современном оборудовании. Кроме того обучение в центре позволит повысить квалификацию и получить новую специальность.

Кирпичная кладка для него как искусство. Никита Валуев, будущий каменщик.

Сейчас со своим одногруппником заканчивает аттестационную кладку с логотипом столицы - три шурупа. Признается, что здесь нужно особое мышление, важно соблюсти все строительные нормы.

«Сначала надо сделать фундамент, а потом кладку делать, когда кладку делаешь надо уровнем равнять, чтобы стена получилась ровная», - говорит студент 1 курса Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Никита Валуев.

А эти ребята не робкого десятка. Они имеют дело с плавящимся металлом. Их еще называют мастерами огненного шва. Температура электрической дуги доходит до 7 тысяч градусов по Цельсию. Говорят, что на новом оборудовании можно работать с ювелирной точностью.

«Сварка - это такая мужская профессия, я горжусь своей профессией», - сказал студент 2 курса Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Никита Балашев.

Помочь учащимся в освоении будущей профессии, а также повысить престиж рабочих специальностей. Эту цель поставили в Башкирском архитектурно- строительном колледже. Здесь открылся второй «Ресурсный центр». После прохождения курсов слушатели приобретают теоретические и практические навыки, а также учатся работать с новым и современным инструментом.

«В настоящее время данный вопрос как никогда актуален, потому что требования к производству строительных работ возрастает и сейчас кроме строительных норм и правил, которые существуют к нам приходят и европейские стандарты, стандарты качества q-1 и q-4», - рассказывает руководитель Многофункционального центра прикладных квалификаций Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Рустэм Хусаинов.

Повышение престижа рабочих профессий очень актуально, говорят в колледже. Практически по всей стране существует проблема нехватки кадров. Заинтересованности учащихся способствует взаимодействие с зарубежной строительной компанией, которая предоставила инструменты и материалы.

«Инструмент максимально современный, новый, используется масса новейших технологий и мы уверены, что будущие профессионалы должны владеть этими технологиями и навыками работы современным оборудованием», - заключил представитель компании-поставщика оборудования Алексей Тимофеев.

Ребята, которые пройдут курсы в новом «Ресурсном центре», научатся правильно пользоваться строительными инструментами, получат диплом, а также сертификат, который подтвердит их квалификацию.





6 июня