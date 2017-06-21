В Уфе активно развивается волонтерское движение

В России продолжается футбольный Кубок Конфедерации. Сегодня сборной России предстоит сразиться с Португалией. На кубке работает и бригада волонтеров Башкортостана. Вообще, наши ребята всегда помогают организаторам крупнейших спортивных состязаний, внушительная делегация республики работала на Олимпийских и паралимпийских Играх в Сочи. На неделе Звезд Хоккея, прошедшей в начале этого года в Уфе, студенты-добровольцы также проявили себя с лучшей стороны.

Мария Шабаева студентка медицинского вуза, стать волонтером девушка хотела давно. Но попробовать свои силы, что называется в полевых условиях, впервые решилась на Неделе звезд хоккея.





Неделя звезд хоккея стала большой проверкой для всего волонтерского движения в Уфе. Хотя забот, даже за один день, к примеру, у медицинских работников, было невпроворот, но в основном люди обращались с незначительными проблемами.





21 июня

Эти люди обычно остаются за кадром, но их работа, безусловно, является одной из самых важных. На всех крупных спортивных соревнованиях, масштабных проектах, будь то Олимпиада, Чемпионат мира или первенство Европы не обойтись без помощи профессиональных волонтеров. От них зависит комфорт спортсменов, функционеров и конечно же болельщиков. На неделе звезд хоккея было задействовано 196 человек.Ответить на вопросы, довести до места, обеспечить безопасность и даже перевести незнакомую речь - все это в компетенции волонтеров. А самой главной оценкой труда и успешно проделанной работы, является спортивный праздник, который прошел без происшествий, на самом высшем уровне. Через год наша страна станет хозяйкой чемпионата мира по футболу. В оргкомитет этих мероприятий ежедневно приходят тысячи заявок от желающих стать частью масштабного волонтерского движения. Но только не стоит забывать, что вместе с просмотром крупнейших турниров, волонтеров ждет, порой незаметная, но очень важная работа, без которой и победы спортсменов будут не такими яркими.