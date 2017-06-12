В Уфе более 10 часов продолжается эфир нашего столичного телеканала

Напомним, с 9 часов утра мы рассказываем, как Уфа отмечает День России, Дни Салавата Юлаева и День города и он продлится до 23 часов.

Более сотни уфимцев и гостей города уже стали участниками «Открытой студии» нашего телемарафона. С 12 часов дня возле офиса продюсерского центра «Вся Уфа» по адресу Авроры, 25 каждый желающий может поздравить любимый город в прямом эфире нашего телеканала. Многие подготовили к празднику целые выступления.

«Мы узнали об этом марафоне от нашего главного врача Николаевой Ирины Евгеньевной. Что будет проходить такой марафон о нашем городе, о нашем таком большом празднике. Мы приготовились очень быстро и с большим удовольствием и настроением пришли на этот праздник. Хотим рассказать детям о ЗОЖ, что нужно правильно питаться, делать зарядку и вообще радоваться детству и быть счастливыми», - говорит специалист ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр» Светлана Сухарева.

Офис нашего телеканала в этот день превратился в настоящую концертную площадку. Воспитанники творческих коллективов столицы готовятся к прямому эфиру как настоящие артисты.

Поздравить горожан с праздником в прямом эфире пришли не только жители Уфы. Признаться в любви к нашему городу приехали гости практически со всей республики.

Несмотря на пасмурную погоду, количество желающих поздравить город с праздником не уменьшается. Открытая студия еще продолжает свою работу и, по словам ведущих, они еще не намерены останавливаться.

«Вообще, судя по моей статистике, люди действительно любят город. Есть популярные места. Много людей с детьми, которые любят гулять по паркам. Благо их огромное количество. И вот совсем скоро мы увидим интересные номера. Поэтому будьте с нами», - говорит ведущая продюсерского центра «Вся Уфа» Дина Гарифуллина.

«Хочется напомнить нашим телезрителям, о том, что 9-10 часов мы ждем вас здесь по адресу Авроры 25 ждем Вас»,- заключил ведущий продюсерского центра «Вся Уфа» Рафаэль Хакимов.

Завершится эфир открытой студии розыгрышем памятных призов от нашего телеканала. Имена счастливчиков, мы узнаем сегодня вечером. Победители будут определены с помощью лототрона и озвучены в прямом эфире.

Дамир Вахитов

12 июня